L'Uffizi federal da sanadad (BAG) ha communitgà ch'i na dettia il mument nagin cas dal virus da corona en Svizra

L'ospital Triemli aveva gia communitgà avant ch'ils dus pazients suspectads d'esser s'infectads, n'hajan betg il virus.

Ils proxims dis vul il BAG endrizzar ina hotline per burgais che fan quitads.

Patrick Mathys, manader da la secziun per dumagnar crisas dal BAG, ha rapporta da la situaziun en China che sa mida trasora. Actualmain sajan 106 persunas mortas pervi dal virus da corona. Passa 4'000 sajan infectads. Be en ina provinza dal pajais na dettia anc nagins cas da corona. Tuttas citads grondas sco per exempel Peking e Shanghai sajan perutgadas.

Legenda: Patrick Mathys dal BAG. Keystone

En total 17 pajais è il virus da corona gia vegnì confermà. Ils blers cas ordaifer la China datti en la Tailanda, ha ditg Mathys. Da mesirar la fevra per l'entira surfatscha ad eroports fetschia be senn en cooperaziun cun auters eroports europeics, ha el declerà vinavant.

Task force e hotline

Isabel Eckerle è manadra dal center per malsognas da virus da l'ospital universitar da Genevra. Ella declera, ch'ina task force saja vegnida installada sulet per questa problematica. In team spezial examineschia trais giadas a di las emprovas che vegnian tramessas.

Fin uss na datti nagin cas confermà en Svizra.

Legenda: Isabella Eckerle da l'ospital universitar da Genevra. Keystone

Tar cas da suspect duain ins sa metter en contact cun ils medis chantunals, agiuntescha Daniel Koch, il manader da la secziun per malsognas infectusas dal BAG. Recumandaziuns concretas na vul il BAG betg dar. Il ristg per s'infectar en Svizra n'è betg qua. Koch discurra d'ina epidemia en China. Ordaifer la China na possian ins dentant anc betg discurrer d'ina pandemia, damai ch'i n'haja anc dà naginas infecziuns ordaifer il pajais. Perquai ch'i dettia bleras dumondas da la populaziun al BAG, vegn installada ils proxims dis ina hotline.

Detagls davart ils dus pazients en il Triemli a Turitg na vul il BAG betg far a savair. Cas confermads vegnian immediat communitgads, ha Koch garantì.

RTR actualitad 12:00