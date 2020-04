Radund 400 persunas vegnan il mument tractadas sin ina staziun intensiva en Svizra. Tut en tut sajan 3000 persunas ospitalisadas. Quella cifra è da gronda muntada, pertge che quella mussa la derasaziun effectiva dal virus. Lezza pon ins il mument mo stimar, cunquai ch'il dumber da cas confermads dependa dal dumber da tests.

Enfin uss han ins testà en Svizra radund 200'000 persunas. Radund 25'000 giadas è quel test stà positiv sin coronavirus. Cunquai ch'ins po era avair il virus senza avair sintoms, stiman ins però che 100'000 fin 300'000 persunas sajan effectivamain infectadas cun il virus.

Per il decurs da l'ultim di annunzia l'Uffizi federal per sanadad (BAG) 254 cas novs – quai è la mesadad da l'emna passada. Sco Patrick Mathys, manader da la secziun superaziun da crisas e collavuraziun internaziunala dal BAG, ha declerà avant las medias saja però era vegnì testà bler pli pauc sur Pasca.

Mathys: «Derasaziun sa stabilisescha»

Tuttina mussian las cifras actualas che la derasaziun dal virus saja sa stabilisada u schizunt ida enavos. Uschia possian ins trair en consideraziun da schluccar las mesiras. Gievgia, ils 16 d'avrigl vul infurmar il Cussegl federal, co las mesiras pudessian vegnir schluccadas a partir dals 26 d'avrigl. Ins veglia schluccar las mesiras toc a toc per evitar ch'il trend midia puspè sin dapli infecziuns.

Sin la dumonda d'in schurnalist, sch'ins haja gia cuntanschì il punct culminant da l'epidemia en Svizra rispunda Mathys:

Nus na pudain betg dir cun segirtad che nus avain cuntanschì il punct culminant. Ma nus cartain quai.

Il tema «mascras» vegn sin maisa

I duaja er dar mesiras ch'accumpognan la fasa, cura che las mesiras vegnan schluccadas. Per exempel pudessi vegnir obligatori da purtar en tschertas situaziuns ina mascra da protecziun. En l'Austria è quai actualmain il cas.

Enfin uss ha il BAG fatg valair la posiziun che mascras han pauc effect per far rempars a la derasaziun dal coronavirus. Ina raschun per quel agir pudess esser che las mascras mancan. Schizunt en ospitals mancan las mascras ed autra vestgadira da protecziun per part.

Bainbaud fin d'acziun da repatriaziun

Enfin mardi mezdi haja la Confederaziun organisà 29 sgols da repatriaziun. 6400 persunas – tranter quellas 3700 burgais e burgaisas da la Svizra – sajan vegnids sgulads enavos en l'Europa. Planisads sajan anc sgols da Kiew (Ucraina), Podgorica (Montenegro) sco er ulteriurs sgols da l'Asia e l'America Latina.

Hans-Peter Lenz, manader dal center da management da crisa da l'EDA, va da quai anora che tschients persunas spetgan da pudair turnar a chasa. Tuttas persunas svizras a l'ester na possia il Departament federal d'affars exteriurs betg gidar. Cun talas sa gidian però las represchentaziuns da l'EDA al lieu. Plinavant crai el ch'i dat bainbaud puspè dapli sgols commerzials. Lura na pudessan ins betg pli giustifitgar sgols da repatriaziun.

Agid umanitar per il Congo

Glindesdi da Pasca ha la Svizra tramess 1,3 tonnas rauba d'agid a Kinshasa en il Congo. A bord da l'aviun èn er represchentants d'organisaziuns nunguvernamentalas stads. Talas rinforzan lur preschientscha en la regiun da crisa.