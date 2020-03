Ils detaglists svizzers restrenschan l'access per persunas en las stizuns. Per 10 meters quadrat surfatscha da la butia po entrar be in client u ina clienta. La mesira vegn instradada sin cumond da l'Uffizi federal da sanadad BAG.

Ils detaglists beneventian che questa mesira vegnia precisada, ha communitgà la federaziun svizra da detaglists. Er ch'els stoppian metter a disposiziun in med dischinfectant tutga tar las mesiras dal BAG. Plinavant dettia a las cassas tavlas per marcar la distanza ch'è da tegnair en.

En la communicaziun da la gievgia han ils detaglists anc ina giada accentuà ch'il provediment saja garantì. Cumpras da raffanza èn nunnecessarias. Ils clients e las clientas duain sa mussar solidaric e raziunal.