Suenter il Cussegl dals chantuns ha era il Cussegl naziunal decis che detectivs d'assicuranzas duain dastgar duvrar trackers da GPS per survegliar assicurads suspectas che pudessan malduvrar l'assicuranza. Per pudair far quai dovri dentant in permiss giuridic.

GPS, fotografias e tuns: Quels mezs dovran las assicuranzas - qua vai per blers raps!

En Grischun han 5'000 persunas retratg l'assicuranza d'invalids il 2016. Da quellas eran 46 suspectas e detectivs èn vegnids engaschads. Tar 16 è il suspect sa confermà. A questas persunas èsi vegnì scursanì rentas u sritgà ils daners. Cun quai èn 1/3 dals suspectas vegnids observads giustifitgadamain, 2/3 senza raschun. Quellas relaziuns correspundan era a las cifras naziunalas dal 2016. Memia blers vegnian cunquai observas senza raschun, di Silvia Schenker da la PS da Basilea.

Ina lescha che pussibilitescha als detectivs da guardar sin balcun ui en dal iert d’enviern è in disturbi massiv da la sfera privata.

Localisaziun via GPS - tenor cussegl federal betg commensurà

Il Cussegl federal n'aveva betg vulì lubir instruments per localisar persunas. Tenor il cusseglier federal Alain Berset fiss quai ina intervenziun memia gronda en la sfera privata, che na saja betg commensurada.

