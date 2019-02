«Aua avunda ed aua netta per tuts» è ina da las finamiras da la direcziun per svilup e collavuraziun (DEZA) da la Svizra. La Svizra vul esser part da la soluziun per il provediment d'aua per tuts. Mancanza d’aua saja er in dals facturs per la migraziun: Tgi che n'haja betg aua saja sfurzà da partir.

Ses project, il filter per l'aua per mintgina e mintgin, vegn sustegni da la Svizra.

1,8 milliardas persunas na vegnan en avegnir betg ad avair avunda aua per viver. Quai èn prognosas da l'ONU per l'onn 2025. Las resursas d'aua sajan era en dischequiliber. Pajais sco la Svizra èn ritgs d'aua. En auters pajais è l'aua però rara ed i vegn perfin cumbattì per aua. A quai problem vul da DEZA far frunt cun sustegnair divers projects, uschè il directur Manuel Sager.

In dals projects che vegn sustegnì da la DEZA è quel da Mohamad Fakhreddine. El ha inventà in filter che duai servir a mintgina e mintgin per pulir aua. Quel filter possian ins metter sin ina buttiglia da pet. Sin l'idea saja Fakhreddine vegnì cura ch'el saja chaminà per las vias da Beirut ed haja vis sco in fugitiv haja prendì ina buttiglia or dal rument cun en anc in zichel aua e lura bavì quell'aua. Per Fakhreddine saja quai stà ina chaussa impussibla, ch'i dettia persunas che n'hajan nagin'autra pussaivladad da vegnir tar aua.

Per Fakhreddine èsi cler, sche mintgina e mintgin avess access ad aua, dess quai bler pli paucas crisas sin il mund. Quai conferma era il directur da la DEZA Manuel Sager. Nua ch'i n'haja betg aua, na possia quai era betg dar vita.

