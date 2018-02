e-POCT, quai che tuna sco in nov virus da computers è gist il cuntrari. e-POCT è in'applicaziun per telefonins e tablets che duai gidar il persunal da sanadad en tiaras dal terz mund da chattar la dretga terapia sch'in uffant ha fevra. Quai che saja en Svizra rutina – grazia a tests da saun ed autras analisas – saja per exempel en la Tansania ina veritabla sfida, di Alexander Schulze, in dals responsabels per ils projects da sanadad da la DEZA. «Avant devi mo consultaziuns sin basa da sintoms. Ins na pudeva però betg far ina buna diagnosa cun tests. Quai è uss auter.»

Sbassar resistenzas

Avant l'introducziun da e-POCT vegniva en nov da diesch cas simplamain dà antibiotica. Quai malgrà che mo diesch pertschient pativan propi dad in'infecziun da bacterias. La consequenza: pliras visitas tar il medi, auts custs da sanadad ed adina dapli resistenzas cunter antibiotica. Gist qua gida la nova app, di Schulze. «Ins sto dar en ils sintoms e lura survegnan ins ina proposta tge tests ch’ins duai far. Stos jau far in test da malaria ni plitost in test per inflammaziuns? Silsuenter di l’applicaziun tge diagnosa ch’è probabla e tge terapia ch’è la gista.»

e-POCT en acziun en la Tansania

Era la Svizra profitescha

Ils emprims resultats mussian che e-POCT funcziuneschia. Grazia a la dretga terapia sajan ils uffants pli spert puspè sauns, i vegnia prescrit nov giadas pli pauc antibiotica ch’avant ed era ils custs da la sanadad publica sajan sa sbassads. E tut quai saja era en l'interess da la Svizra, è Alexander Schulze persvas. «En Svizra avain nus plitost infecziuns dad ospital, nua ch’i dat resistenzas cunter antibiotica. Ma tras la mobilitad mundiala vegnan era autras resistenzas tar nus.»

Favuraivel e flexibel

e-POCT saja in bun exempel per mussar tge effect che innovaziun e tecnologia sappia avair en il context da l’agid al svilup. E quai tar custs modests. Tut ensemen haja il project custà pli pauc che 500'000 francs. Ina buna part è vegnida finanziada tras partenaris externs. «Uschia è quai propi ina schliaziun favuraivla che ha era in effect mundial, perquai che il privel da resistenzas sa sbassa uschia.»

Sco proxim veglian els ussa introducir l'applicaziun era en autras regiuns dal mund. Per quai stoppia l'algoritmus vegnir adattads. Ils daners per quai proxim pass sajan ensemen.

RR actualitad 12:00