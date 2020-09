Var ina 20ina da parlamentaris e parlamentarias è vegnì sur mezdi per emprender ad enconuscher meglier il rumantsch. En il curs che la Lia Rumantscha ha purschì n'èsi dentant betg be ì per emprender a salidar e dumbrar per Rumantsch, mabain er per far attent, tge ch'il rumantsch è insumma e ch'il rumantsch viva. La savida sur dal Rumantsch ordaifer il Grischun saja numnadamain fitg pitschna, di il manader dal curs, Conradin Klaiss. Per el èsi stà impurtant da far attent ch’il rumantsch n'è betg be en Grischun, mabain en tut la Svizra.