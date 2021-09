En Svizra han passa 100 famiglias da purs avert oz lur manaschis per visitadras e visitaders. Quai per render pli famiglair lur animals, las plantas e la tecnica. Tranter ils interessents è er stà il president dal Cussegl naziunal, Andreas Aebi. «Projects sco quels èn impurtants per promover il dialog tranter la citad e la champagna», è Aebi vegnì cità en ina communicaziun a l'Uniun purila svizra.

Il di da las portas avertas è quest onn stà per la segunda giada. L'ultima ediziun avant dus onns aveva carmalà da quai da 60'000 visitadras e visitaders.