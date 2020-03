Al di internaziunal da la dunnas èn pliras tschient persunas sa participadas ad ina manifestaziun per ils dretgs da las dunnas a Berna. La polizia è sa tegnida enavos. La manifestaziun saja stada paschaivla e colurada. Las persunas han demonstrà per l’egualitad da paja tranter um e dunna, per dapli temp e daners per la lavur d’assistenza e cunter sexissem.

A Turitg sin in plaz dal Sechseläuten han pliras tschient persunas demonstrà era oz dumengia, la polizia haja tolerà quai ha ditg in pledader a l'agentura da novitads Keystone-SDA.

Uniun sindicala svizra

A chaschun dal «Di internaziunal da las dunnas» ha l’Uniun sindicala svizra regurdà a l’inegualitad da pajas tranter um e dunna. En pli desistian bleras dunnas d’ina part da lur paja per s’occupar da la famiglia. Quai saja er ina raschun che dunnas survegnian rentas pli bassas en la vegliadetgna, scriva il SGB. Perquai pretenda l’uniun sindicala che las purschidas d’assistenza per creschids ed uffants stoppian vegnir organisadas sco service public e vegnir finanzià dal maun public.

Per pudair meglierar la situaziun da las dunnas en la vegliadetgna e per pudair serrar las largias da renta, han ils sindicats lantschà la davosa emna l'iniziativa per ina 13avla renta d'AVS.

Demonstraziun da sonda a Turitg

Legenda: Pervia dal coronavius era la demonstraziun dals 7 da mars a Turitg betg lubida. Keystone

A Turitg han pliras tschient dunnas gia demonstrà ier sonda, quai malgrà il scumond d’occurrenzas che la Confederaziun aveva ordinà pervi dal coronavirus. La polizia da la citad ha tolerà la demonstraziun, perquai ch’ella ha cumenzà paschaivlamain. Silsuenter hai dentant dà plirs incidents. Demonstrantas han bloccà il Central per radund in’ura ed igl ha dà donn material per lung da la ruta tras il center da la citad. Quai ha communitgà la polizia.

Ord l'archiv

RTR novitads 12:00