Differentas partidas naziunalas han tegnì radunanza

Discutà è vegnì davart strategias, persunal e las parolas per las votaziuns dals 24 da settember a l'urna.

Partida Populara Svizra

A la radunanza da delegads e delegadas a Thun ha la Partida Populara Svizra decidì unanimamain la parola NA per la refurma da las rentas 2020. Da l'autra vart ha la PPS ditg cun duas terzas da las vuschs GEA a l’artitgel constituziunal davart la segirezza alimentara, quai suenter in lunga debatta.

Partida Cristiandemocratica Svizra

Ils commembers da la partida Cristian Democratica Svizra han approvà a lur di da partida a Genevra las novas directivas da la partida. Il president Gerhard Pfister vul dar a la PCD in profil pli cler e manar enavos la partida sin la via da success. La PCD vul cun sias novas directivas 2025 s'engaschar per ina Svizra suverana, libra, averta e segira. Tenor la cussegliera federala Doris Leuthard stettia en il center da la PCD betg la maximaziun dal gudogn, mabain adina il carstgaun.

Partida Burgais Democratica Svizra

Ils delegads da la partida burgais-democratica han ditg a lur radunanza a Lucerna duas giadas GEA a las parolas per las votaziuns da la fin da settember. Quai a la refurma da l’AVS sco era a l’artitgel da la constituziun davart la segirezza alimentara.

Ils Verd-liberals

La partida dals Verd-liberals ha in nov president. Il cusseglier naziunal bernais Jürg Grossen suonda a Martin Bäumle. Bäumle aveva annunzià il matg da sa retrair. El è stà president da la partida dapi sia fundaziun avant 10 onns.

Sco il nov president Grossen è s'exprimì a la radunanza da delegads a Rüschlikon saja la cumbinaziun da l'economia e da l'ambient anc adina central per ils Verd-liberals. Plinavant stettia la partida per ina Svizra averta e connectada.

Ils Verds

La partida dals Verds han decidì a sia radunanza da delegads a Berna la parola GEA per la segirezza alimentara. I giaia per ina politica agrara pli ecologica, è vegnì argumentà. Il cler GEA a la refurma da rentas 2020 avevan ils Verds gia decidì l'avrigl.

Il suveran svizzer decida en chaussa ils 24 da settember a l'urna.