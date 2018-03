La dunna che vegn er numnada il «trumf» da la SSR SRG durant il cumbat electoral enturn l'iniziativa No Billag na vul betg surprender il post da directura da la televisiun da la svizra tudestga SRF. Ella saja cuntenta cun sia posiziun actuala sco directura da radiotelevisiun svizra rumantscha e sco vicedirectura generala da la SSR SRG.

Observaders da la SSR SRG fan er attent sin la giuvna veglidetgna da 37 onns da Ladina Heimgartner. La grischuna haja anc avunda temp per far ulteriurs pass en sia carriera. Ella haja pir il 2014 surprendì la direcziun tar radiotelevisiun svizra rumantscha – quai na saja betg fitg ditg. Uschia saja per il mument forsa betg il dretg mument per Heimgartner.

La favurita dat liber la via ad in'autra dunna

Ladina Heimgartner fiss tenor la «NZZ am Sonntag» stada ina da las candidatas favuritas per il post da directur dad SRF che vegn vacant cun la pensiun da Ruedi Matter. Cun sia renunzia s'augmentan las schanzas per in'autra dunna: Nathalie Wappler vala uss sco favurita.

Enfin l'atun 2016 è Nathalie Wappler stada la schefa da cultura tar SRF. Lura Ha ella surpiglià il post da directura da program dal «Mitteldeutscher Rundfunk» a Halle.

Sche pussaivel ina dunna

E tgi ina dunna surpiglia il post fiss er il giavisch da la SSR SRG. Schebain en la Svizra franzosa, sco er en la Svizra taliana occupa in um il post da directur.

