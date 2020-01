Pudair mussar l'agen film ad in festival, quai è in zichel spezial. Bertilla Giossi è gia per la terza giada cun in da ses films a Soloturn, uschia po ella plitost sa legrar sin la preschentaziun e n'è betg stada uschè gnervusa. Tenor ella saja ses film vegnì tschernì, perquai ch'el haja il bonus d'exot. «Made in China – La digitalisaziun dal dicziunari rumantsch grischun» saja numnadamain vegnì realisà per gronda part en la China.

Per Ursin Lutz, redactur dal Dicziunari Rumantsch Grischun èsi in mument spezial da pudair vesair il film a Soloturn. Per l'ina possia el uschia anc sa regurdar ina giada da questa lavur speziala e per l'autra saja era adina bun da mussar la lavur dal DRG ad in nov public.

Legenda: Avant la producziun datti anc la pussaivladad da far dumandas. RTR / Esther Berther

Il film «Made in China – La digitalisaziun dal dicziunari rumantsch grischun» vegn mussà anc ina giada mesemna, ils 29 da schaner 2020, a las 11:30 en il kino Canva a Soloturn. Ubain era ussa qua:

