Dischoccupads ed il fonds da l’assicuranza cunter la dischoccupaziun vegnan distgargiads per radund 20 milliuns francs.

Dischoccupads pajan damain per cassa da pensiun

Dischoccupads pajan a partir da l'onn damain per la cassa da pensiun.

Persunas dischoccupadas ston pajar pli pauc per la premia da ristg da la cassa da pensiun. Il Cussegl federal ha reducì la tariffa da la contribuziun da 1,5 sin 0,25% da la paja dal di coordinada. La nova regla vala a partir da l’auter onn.

Grazia a la reducziun vegnian ils dischoccupads ed il fonds da l’assicuranza cunter la dischoccupaziun distgargiads per radund 20 milliuns francs per onn. Quai scriva il Secretariat da stadi per l’economia.

Raschun per il sbassament è la pli pitschna summa da donn dals onns passads. Quella ha manà ad in grad da garanzia stabil. Dischoccupads assicurads èn sur il fonds segirads per ils ristgs da mort ed invaliditad.

