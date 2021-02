Il plurilinguissem è in caracteristicum da la Svizra: La saira dals 20 da favrer 1938 avevan las vischnancas rumantschas laschà strasunar ils zains. In di da plaschair per il mund rumantsch, per la lingua rumantscha: Cun 92 pertschient vuschs aveva il suveran svizzer numnadamain approvà quella dumengia da vulair resguardar il rumantsch sco quarta lingua naziunala. Curt avant che la Segunda Guerra mundiala prorumpia en l'Europa, era quest resultat in impurtant signal da coesiun e defensiun naziunala.

Tge consequenzas ha gì questa decisiun per l’acceptanza e la promoziun dal rumantsch? E co vesi ora ozendi? Tge fan las instituziuns per la promoziun dal rumantsch, tge rolla gioga la cultura? En collavuraziun cun il Departament federal d'affars exteriurs prenda RTR la chaschun per discutar davart la rolla dal rumantsch.