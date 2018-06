Tenor cusseglier federal Alain Berset è quella lavur da grond’impurtanza per il funcziunar dal sistem da sanadad svizzer. Quai saja da stimar. Betg mo cun pleds mabain era cun sustegn supplementar.

Concret propona il Cussegl federal che las interpresas duain stuair pajar vinavant il salari tar curtas absenzas per tgirar confamigliars. Geniturs che tgiran in uffant grevamain malsaun duain pudair retrair enfin 14 emnas vacanzas – quai entaifer 18 mais. Ils custs vegnan cuvrids da l'urden da cumpensaziun dal gudogn. Las bonificaziuns d'assistenza per l'AVS duain vegnir schlargiadas sin pèrs da concubinat.

RR novitads 12:00