Disturbis tecnis tar SBB e Swisscom èn schliads

La Swisscom ha oz cumbattì cun problems tecnics en la telefonia. E tar la SBB funcziunava la vendita da bigliets al spurtegl ed online betg pli.



Danovamain ha la Swisscom cumbattì cun problems tecnics massivs.

Er la SBB ha gì problems tecnics tar la vendita da bigliets

Sch'i dat ina colliaziun tranter ils disturbis na san ins anc betg

Blers clients da la Swisscom n'han betg pudì telefonar cun lur telefonin oz en damaun. Il disturbi ha pertutgà sulettamain colliaziuns da telefon da 2G e 3G. Sco l'interpresa communitgescha n'hajan els nagin connex cun ils disturbis dals 8 e dals 15 da quest mais. Entant han ils disturbis pudì vegnir eliminads.

E tar la SBB èsi durant in'ura mo stà pussaivel da cumprar bigliets a l'automat. Motiv per il disturbi saja stà in disturbi en la banca da datas. Sch'i da in connex cun ils disturbis tar la Swisscom na san ins anc betg.

