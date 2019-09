L'iniziativa che vul promover la donaziun d'organs vul che mintgina e mintgin daventa automaticamain in donatur d'organs sch'el u ella n'è durant sia vita betg s'exprimida cunter quai. Quai è ina midada dal sistem per che dapli persunas pudessan vegnir spendradas mintg'onn entras donaziuns. L'onn passà èn mortas 68 persunas ch'eran sin ina glista da spetga per in organ.

Al Cussegl federal va questa proposta dentant memia lunsch. El vul stgaffir in register nua ch'ins po sa registrar a moda simpla sch'ins na vul betg dar ses organs. El vul dentant er ch'ils confamigliars pon vinavant avair l'ultim pled en chapitel sche la persuna n'è betg s'exprimida cleramain cunter ina donaziun durant sia vita. En blers pajais europeics haja quai meglierà la situaziun.

Premissas per donaziun d'organs na sa midan betg

Vinavant resta dentant tuttina ch'ina persuna po be lura dar ses organs sch'ella è morta cerebralmain u sch'ella ha gì ina fermada dal cor e la circulaziun. Sch'insatgi mora ordaifer l'ospital n'è ina donaziun betg pli pussaivla.

