Tenor Swisstransplant, la fundaziun naziunala per la donaziun d’organs, han 146 persunas mortas dà in ni plirs da lur organs. Da las donaziuns han 519 pazients pudì profitar. Quai na tanscha dentant betg. 72 persunas ch'eran sin la glista da spetga per in organ èn mortas en il decurs da l’onn passà.

Da las 1457 persunas che spetgan la fin dal 2020 sin ina donaziun dovran 1094 in gnirunchel, 222 pazientas e pazients spetgan sin in dir e 77 persunas dovran in cor per pudair viver vinavant.

Success per register

Ina bilantscha positiva tira Swisstransplant dal register da donaturas e donaturs d'organs che la fundaziun ha lantschà avant dus onns. Enfin la fin da l’onn passà hajan passa 105'000 persunas inditgà sch'els sajan pronts da dar vinavant lur organs per cas ch'els moran. Malgrà quai success dettia en Svizra dentant anc adina 1/3 pli paucas donaturas e pli paucs donaturs ch’els pajais vischins, scriva Swisstransplant.