Las Viafiers federalas svizras desistan da dar colur alva als binaris per proteger els da la chalira. Quai suenter avair fatg tests da pilot. La colur alva n’haja nagin effect signifitgant. Quai ha ditg il pledader da la SBB, Daniele Pallecchi en l’emissiun «Heute Morgen» da Radio SRF.

La Viafier retica cuntinuescha project

Tar autras viafiers vesi ora auter. La Viafier retica e las viafiers da l’Appenzell fan ina bilantscha positiva. Omaduas interpresas cuntinueschian a dar colur alva als binaris. Tenor Gilbert Zimmermann da la Viafier retica hajan ins fatg l'experientscha ch'ils binaris sa stgaudian per tschintg enfin set grads pli pauc. Quai possia impedir defurmaziuns ed augmentar il confort per ils passagiers. Ils custs per la metoda sajan minimals, uschia ch'els fissan perfin giustifitgads, sch'ils effects fissan be pigns, uschia Zimmermann vinavant.

La stad pon binaris daventar fin 60 ad 80 grads chauds e sa schlargiar tras quai.

