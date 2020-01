Ils pli ferms vents èn vegnids registrads il mardi suentermezdi cun 157 km per ura sin il Chasseral en il Giura. Sin il Bantiger dasper Berna han ins tenor SRF Meteo mesirà vents da 134 km per ura. A Teufen en l'Appenzell Dadora eran quai anc 127 km per ura ed a Turitg-Fluntern 125 km per ura.

Il stemprà Lolita è stà accumpagnà da tuns e chametgs. Tenor il servetsch da l'aura Meteonews hai dà il mardi avantmezdi da quai da 500 chametgs en Svizra. Ils blers da quels en ils chantuns Turitg (205), Friburg (77) e Berna (56).

Suffel derscha enturn camiun

In ferm suffel or da la Klus damanaivel da Balsthal ha derschì il mardi avantmezdi in camiun sin l'autostrada A1 tar Oensingen en il chantun Soloturn. Ed èn plirs lieus ha il stemprà derschì plantas. Per part hai perquai dà impediments da traffic. Tenor las actualas enconuschientschas n'èn naginas persunas vegnidas blessadas.

Ed impediments hai er dà sin diversas lingias da tren, uschia en la Svizra Centrala tranter Sarnen e Sachseln u en l'Appenzell tranter Gais ed Altstätten. sin il Lai da Genevra è il traffic da bartga per part stà interrut.

