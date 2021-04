Il pli impurtant grad l’entschatta: il vendider n’è betg adina responsabels che la rauba arriva senza donns tar la persuna che ha empustà. En las cundiziuns generalas da la fatschenta, uschè numnadas AGB's, po il vendider scriver, enfin nua ch'el è responsabels per la rauba. Saja quai enfin avant chasa da la persuna che ha empustà, u mo enfin che la rauba ha bandunà il shop ed è vegnida surdada a la posta u ad in auter furnitur da pacs.

Nagina cunvegna tranter client e furnitur da pacs

Sche la posta furnescha, per exempel ina stgaffa, e la stgaffa rumpa sin via, lura na po la clienta u il client betg simplamain ir tar la posta. Mabain ella u el sto annunziar ils donns a la posta ed a l’online shop, per reglar tgi che ha da pajar.

En general sappian ins dentant ir da quai anora, ch’il vendider è mo responsabels per la rauba enfin ch'el ha surdà ella a la posta u in auter furnitur da pacs, di il professer per dretg privat a l’Universitad da Berna, Frédéric Krauskop, als collegas da SRF.

Segirada da basa tar ils furniturs da pacs

La posta u era auters furniturs, sco per exempel DHL, han uschia u uschia ina segirada da basa che surprenda donns enfin 500 francs, en cas che la rauba rumpa sin via ni va a perder. Sche la stgaffa ha custà dapli che 500 francs, lura sto la clienta u il client pajar sez il rest.

Segirada da transport

Singuls online shops porschan ina segirada da transport. Quella na fa dentant betg adina senn. Pertge sco gia detg, han ils differents furniturs da pacs ina segirada da basa, quella ha tar tuts in zichel in'autra valita.

Sche, en noss exempel la stgaffa, custass 300 francs ed ella vegn transportada cun la posta, nua che la segirada è enfin 500 francs, na fai betg senn da far ina segirada da transport. Pertge la clienta u il client survegn uschia u uschia pajà enavos ils daners, en cas ch’i avess da dar donns.

Pia, l'emprim mirar en las AGB's sch'ins chatta là, sche l’online shop è responsabels per la rauba enfin ch'ella arriva tar la clienta u il client, u mo enfin ch'ella è tar la posta. Tar rauba pli chara fai en mintga cas senn da mirar pli exact e tut tenor far ina segirada da transport. E sch'ins n’è betg segirs, lura sans adina anc telefonar a l’online shop e dumandar suenter.

Tge far en ils cas dals cas

Sch’ins vesa sin l’emprima egliada ch’il pac è donnegià, betg prender encunter il pac. Sche quai n’è betg pussaivel, far fotografias dal pac e da la rauba donnegiada e lura immediat contactar il furnitur dal pac, per exempel la posta, e l’online shop.