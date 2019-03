Sco quai ch'il producent da las clavs da Kaba communitgescha ha l'emprim mez onn purtà in gudogn schuber da 127 milliuns francs, in plus da bunamain 12% cumpareglià cun l'onn avant. La svieuta è sa sminuida levet sin 1,4 milliardas francs.

Vendì pli pauc en l'America, dapli en l'Asia

Cun excepziun dal segment da sistems d'entrar en l'America dal Sid e dal Nord, sajan tut ils segments creschids, scriva Dormakaba. Il pli ferm saja creschida cun 5,5% il segment da sistems en l'Asia ed enturn il Pacific.

Per l'entir onn da fatschenta che va fin il zercladur quinta Dormakaba cun in creschament da la svieuta.

