L'interpresa «communicaziun.ch» da Glion survegn il Prix Montagne da quest onn. Cun il premi dotà cun 40'000 francs undreschian els las prestaziuns da la firma che porscha servetschs da communicaziun en ina regiun perifera. Quai scriva la Gruppa svizra per las regiuns da muntogna e l'Agid svizzer per la muntogna. En las trais filialas a Glion e Cuira lavuran var 60 persunas per «communicaziun.ch».

Prix Montagne Cun il Prix Montagne undreschan la Gruppa svizra per las regiuns da muntogna e l'Agid svizzer per la muntogna projects che contribueschan a la creaziun da valur, a plazzas da lavur ed a la varietad economica en regiuns muntagnardas.

Surdà il premi al mainagestiun Armin Spescha ha cusseglier federal Guy Parmelin.

Premi da public per Tessanda

Vinavant survegn la Tessanda en Val Müstair il premi dal public, ch'è dotà cun 20'000 francs.