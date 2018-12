Il Cussegl naziunal piglia questa gievgia per mauns il dretg d’autur. La lescha n'è betg pli adequata al temp. La midada digitala ed il svilup tecnologic sforzan il parlament dad ir sur ils cudeschs e cumplettar la lescha.

Catherine Chammartin, la directura da l'Institut federal da proprietad intellectuala che s'occupa cul dretg d'autur, vesa dus puncts principals en la revisiun. Per l’ina duain ils auturs vegnir protegids meglier e per l’autra duain vegnir nizzegiadas las schanzas da la tecnologia.

Pirateria è punct central

En emprima lingia duai vegnir cumbattida la pirateria cun la revisiun. Ina rolla impurtanta han qua ils «providers» – quels che mettan a disposiziun il lieu per las paginas d'internet. Cun il dretg actual vegnan paginas che porschan material illegal bain prendidas davent dals «providers»,sche quellas vegnan annunziadas. Ma i dat adina puspè problems, uschia Catherine Chammartin:

Igl è in zic in gieu da giat e mieur. I dat «providers» che prendan giu il material, sch'els survegnan in'annunzia, e pauc mument pli tard è tut puspè online. E precis quai na duai betg pli capitar en avegnir.

Naginas consequenzas per consuments

Però bloccadas da paginas u bloccadas da la rait na duaja dar naginas. Ed i na duaija er betg dar consequenzas per ils consuments e las consumentas. Persunas, che van sin paginas che porschan per exempel in streaming da films illegal, pon far quai er vinavant senza consequenzas.

