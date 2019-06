Savens chaschunia quai proceduras da plirs onns per puspè pudair avair in contact cun ils uffants. Ad ina conferenza da medias ha ina psichiatra per uffants e giuvenils ditg, ch'ils uffants stuessan vegnir protegids meglier e ch'els stuessan star en il center da l'interess da tuttas persunas dal fatg. I saja impurtant che l'uffant possia mantegnair ina relaziun schebain cun ils geniturs biologics sco era cun padraster e madrastra ed era cun tats e tattas.

Interpretaziuns curiusas da la lescha

Tar l'organisaziun dad umens IGM che sustegna umens suenter la separaziun u in divorzi sajan enconuschent blers cas nua ch'i haja dà interpretaziuns curiusas da la lescha. Ils pertutgads suffreschian perquai per part fermamain. Perquai vul l'organisaziun mesiras concretas d'infurmaziun e da prevenziun per geniturs pertutgads ma er per il conturn da quels e las autoritads involvidas.

L'egualitad tranter um e dunna, er en la famiglia, saja ina schliaziun ideala per il bainstar dals uffants. Ma er per l'egualitad da las dunnas. La lescha d'egualitad d'oz na s'exprimia dentant betg davart la part famigliara. Uschia sajan divorzis suttamess ad ina gronda libertad da decider per dretgiras ed autoritads.

Schliaziun a favur dals uffants

Il sistem, il stadi e la societad duessan sa metter en pli ferm per gidar als geniturs e sur tut als uffants durant quest temp transitoric. Geniturs duessan vegnir sustegnids sin ina via ad ina buna schliaziun ch'è praticabla ed a favur dals uffants.

