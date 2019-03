La revisiun da la lescha davart ils dretgs d'autur sto spetgar: Senza cuntravusch tramettan ils cussegliers dals chantuns enavos la fatschenta a sia cumissiun. Quella ha uss d'examinar sias decisiuns e da resguardar, co l'Uniun europeica adattescha sias leschas davart ils dretgs d'autur.

La raschun per la decisiun è in'annexa dispitaivla da la cumissiun. Quella prevesa da far pajar firmas sco Google e Facebook indemnisaziuns en favur da las chasas edituras. Quai sch'ellas dattan access a lavurs schurnalisticas sin lur plattafurmas. I va qua per avis e parts da texts che vegnan mussads ad utilisaders per exempel sin Google News.

RR novitads 12:00