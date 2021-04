cuntegn

Dretgs fundamentals - Amnesty crititgescha agir da Svizra en crisa da corona

Amnesty International, l'organisaziun per la defensiun dals dretgs umans, crititgescha la Svizra. Per l'ina mussia ella memia pauc solidaritad envers pajas povers e per l'autra haja la Svizra restrenschì ils dretgs fundamentals en connex cun las mesiras cunter corona.