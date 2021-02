La duana ha confiscà la fin da schaner 32 kilos haschisch e mariuana ad in pitschen post per traversar il cunfin en il chantun da Turitg. Quai ha communitgà l’Administraziun federala da duana. In auto cun numer ollandais haja vulì viagiar da la Svizra en direcziun da la Germania. Tar la controlla ha la duana chattà las drogas en la valischera.

Ils dus passagiers e l’auto sajan vegnids surdads a la Polizia chantunala da Turitg.