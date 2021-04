I dat adina dapli pussaivladads da far tests da corona. A partir dals 7 d'avrigl pon ins era far tests svelts a chasa. Nus declerain las differenzas.

Tge test per tgi e cura? – ina survista

La differenza tranter in test da PCR ed il test svelt è ch'ils tests da PCR vegnan evaluads en in labor. Ils tests svelts percunter pon ins far en apotecas, da nov er a chasa. Qua la survista dals tests:

PCR test (nas e gula ubain spida)

Nua: labor

Per tgi: persunas cun sintoms, persunas da risico

Tgi fa il test: persunas dal fatg

Segirezza: fitg aut

Custs: Ils custs vegnan surpigliads en cas da sintoms, annunzia entras la app da Covid, persunas da ristg en instiuziuns e tar prescripziun da medi ubain autoritads. Per l'intent da far in viadi vegnan ils custs betg surpigliads.

Test da spida (PCR)

Nua: labor

Per tgi: p.ex. scolas ubain firmas

Tgi fa il test: mintgina e mintgin sez

Segirezza: aut

Custs: surpigliads sch'il chantun ordinescha seria da tests

Tests svelts d'antigens (nas e gula)

Nua: p.ex. en l'apoteca

Per tgi: p.ex. persunas cun sintoms en il conturn da persunas da ristg, tests repetitivs

Tgi fa ils tests: persunas dal fatg

Segirezza: auta

Custs: vegnan surpigliads

Tests svelts d'antigens

Nua: p.ex. en l'apoteca

Per tgi: per tuts, p.ex. avant in inscunter da famiglia, visita en chasa d'attempads etc.

Tgi fa il test: persunas dal fatg

Segirezza: auta en cas da sintoms, pli bassa senza sintoms

Custs: vegnan surpigliads

Autotests per a chasa (a partir dals 7 d'avrigl)