La cumissiun sociala dal Cussegl dals chantuns è per in congedi da paternitad da duas emnas.

L'iniziativa per in congedi da paternitad pajà è reussida formalmain l'onn passà.

La cumissiun ha decis dad inoltrar ina cuntraproposta indirecta a l’iniziativa per in congedi da paternitad pajà. L’iniziativa pretenda in congedi da quatter emnas. La cumissiun è dentant da l’avis ch’in cumpromiss da duas emnas saja raschunaivel.

Previs saja in congedi da duas emnas pajà. Ils babs duajan en il futur pudair far il congedi entaifer ils emprims sis mais. Las duas emnas duajan vegnir finanziadas entras l’urden da cumpensaziun dal gudogn.

