Ch'ins haja ussa chattà dapli animals ch’avant 25 onns saja bain legraivel, dentant nagina gronda surpraisa, di Roland Graf, ch'è suprastant da la Societad svizra da biologia da la fauna ed in dals mainaproject dal cudesch «Atlas dals animals lactants da la Svizra e dal Liechtenstein».

Maletg 1 / 3 Legenda: Tschierv cotschen (Cervus elaphus) Markus Stähli Maletg 2 / 3 Legenda: Nas fier-chaval pitschen (Rhinolophus hipposideros) René Güttinger | RGBlick Maletg 3 / 3 Legenda: Survista dals animals lactants en Svizra. MAD

Animals pitschens sut squitsch

Las pli bleras sorts na sajan betg novas, els hajan ussa simplamain identifitgà ellas sco atgnas sorts che vivevan gia il 1995 en Svizra. Lura avevi dà la davosa gronda retschertga davart ils animals lactants da la Svizra. Animals che sajan vegnids nov en Svizra sajan per exempel il schacal mellen u il chaun-vulp.

Pli surprendent saja per el che tscherts animals sco per exempel il luf-tscherver, il castur u er il tschierv cotschen hajan en quai temp populà novas cuntradas. Il luf-tscherver per exempel saja ussa da chattar en pli u main tuttas regiuns muntagnardas da la Svizra. Ina ferma populaziun dettia per exempel sisum la Surselva. Contribuì a quai success n’hajan betg il davos las mesiras da protecziun che mussian ussa effect.

Maletg 1 / 4 Legenda: Cuverta dal cudesch «Atlas der Säugetiere der Schweiz und Liechtenstein». MAD Maletg 2 / 4 Legenda: Paginas dal chapitel luf-tscherver en il cudesch "Atlas der Säugetiere der Schweiz und Liechtenstein". MAD Maletg 3 / 4 Legenda: Paginas dal chapitel luf-tscherver en il cudesch «Atlas der Säugetiere der Schweiz und Liechtenstein». MAD Maletg 4 / 4 Legenda: Roland Graf, mainaproject dal cudesch. ZHAW

Sut squitsch sajan percunter ils animals pitschens, sco ils utschels-mezmieur. Lur populaziun vegnia adina pli pitschna, quai che haja era da far cun il grond dumber da chazzolas ch’illumineschian la notg ed impedeschian uschia che tschertas sorts pon sgular en lur territori da chatscha, declera Roland Graf.

Project cun la populaziun

Tut quellas infurmaziuns cuntegn il cudesch che na descriva betg mo las singulas sorts d'animals mabain che tracta era las mesiras da protecziun e lur derasaziun en Svizra.

Gist quella summa d’infurmaziuns na fissi dentant betg stada pussaivel da ramassar senza l’agid da numerusas voluntarias e persunas interessadas, conceda Graf.

Dumbrar e registrar animals lactants è nunditg pretensius ed i na va prest betg auter senza l’agid da fitg bleras voluntarias e voluntaris.

Passa in milliun observaziuns èn vegnidas rimnadas ed analisadas per il project. Fastizs, excrements, registraziuns da tun e da video, traplas fotograficas e bler auter. Gidà da ramassar infurmaziuns hajan per exempel era las possessuras ed ils possessurs da giats en la regiun Berna Soloturn, quai en il rom dad in project in zic spezial, di Graf. L'idea era da fotografar las predas ch'il giat porta a chasa.

Telesguard: Mammals (1999)

Il cudesch da circa 480 paginas, ch'i dat per tudestg, franzos e talian, n’adempleschia dentant betg mo criteris scientifics, mabain duaja era esser in ovra per tut las persunas interessadas. Las numerusas graficas e fotografias dals animals duajan era sensibilisar la populaziun per la diversitad da la fauna en Svizra ed en il Principadi da Liechtenstein ed uschia er augmentar la chapientscha per la protecziun dals spazis da viver dals animals indigens, spera Roland Graf.