Ils chantuns avessan preferì pass pli precauts, cura che la Confederaziun ha schluccà las mesiras da corona. Quai ha ditg il president da la Conferenza dals directurs da sanadad, Lukas Engelberger en l'emissiun «Samstagsrundschau» da radio SRF.

Ils chantuns sajan dentant semtgads per cifras d'infecziuns pli autas. La situaziun saja dinamica ed uschia stoppian ils chantuns pudair reagir a moda flexibla.

Quai che pertutga da reparter in eventual vaccin manegia Engelberger, che l'emprim saja impurtant da proteger il persunal da sanadad per garantir il provediment da sanadad. Davart la repartiziun concreta èn dentant er per Engelberger anc intginas dumondas avertas.