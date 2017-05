Dumber d'ovras idraulicas è creschì en Svizra

Oz, 15:24

SDA / Lea Livers

En Svizra è il dumber da las ovras idraulicas per la producziun d'energia creschidas l'onn passà. Quai per 20 sin 643 implants. Tar la gronda part sa tracti d'ovras d'accumulaziun a pumpa, communitgescha l'Uffizi federal per energia.