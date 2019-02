Tar ils pigns è la quantitad ch'è attatgada dal bau-scorsa sa dublegiada, quai mussan las novas cifras da l'institut federal per la perscrutaziun. Experts averteschan. En Grischun è il bau-scorsa dentant stà pli pauc activ che l'onn passà.

Surtut ils chantuns da la Svizra orientala, la Bassa ed il Giura annunzian in ferm augment. En il cas extrem è il quantum dal lain attatgà, creschì per 12 giadas tant sco l'onn passà. Qua en Grischun è la situaziun cuntraria al trend en Svizra. L'onn passà hajan ins anc gì radund 40'000 meters cubic laina pertutgada, quest onn sajan quai anc stads radund 20'000 meters cubic, ha declerà Marco Vanoni da l'Uffizi per guaud e privels da la natira dal Grischun ad RTR.

Raschun per il trend cuntrari en il Grischun saja ch'il bau-scorsa sa multiplitgeschia pli pauc svelt en ils auts.

Mix d'aura è stà ideal per ils baus

L'onn passà ha il bau profità dals pigns flaivels. L'enviern 2017/18 hai dà plirs stemprads che han derschì u rut dieschmillis plantas. La primavaira èn lura las temperaturas creschidas fermamain e la stad han la sitgira e la chalira procurà per cundiziuns optimalas per il bau. El ha gì a disposiziun avunda nutriment e spazi per sa derasar.

Reagir ad uras

Per che la situaziun daventia betg anc pli critica, cusseglian ils experts da cumbatter ad uras il bau. Quai munta che pigns pertutgads ston vegnir runcads ad uras, avant che la proxima generaziun da baus po sgular ora e puspè metter ovs.

