Tenor las novas cifras da l'Uffizi federal da statistica hai dà l’onn passà radund 14’000 proceduras da concurs envers firmas e privats. Quai è in augment da 5,4 % en cumparaziun cun il 2017. Las perditas finanzialas entras ils concurs èn s’augmentadas sin passa 2 milliardas francs. Quai correspunda ad in augment da 238 milliuns francs ubain a stgars in tschintgavel.

En il Grischun hai dà l’onn passà 236 averturas dal concurs – 25 dapli che anc l'onn avant.

