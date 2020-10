Per l’emprima giada èsi vegnì fatg ina dumonda d’admissiun per in vaccin cunter il coronavirus en Svizra. L’autoritad per medicaments «Swissmedic» ha annunzià il mardi, ch’ella fetschia ina expertisa da quel vaccin. La firma AstraZeneca haja inoltrà la dumonda l’entschatta october. Il vaccin è vegnì sviluppà ensemen cun l’universitad Oxford.

L'examinaziun dal vaccin succedia cun in uschenumnà proceder da Rolling Submission. Uschia possian interpresas farmazeuticas inoltrar dumondas per medicaments cunter Covid-19 anc avant ch'il svilup da quels saja terminà e la documentaziun da dumonda saja cumpletta. Ina eventuala evaluaziun pudessi cun quest proceder dar pli svelt. Ina definitiva admissiun po Swissmedic dentant pir lubir, cur che tut las datas èn avant maun che cumprovan ch'il vaccin è segir e che quel gida er.

Ord l'archiv da SRF:

L'entschatta settember aveva la firma AstraZeneca stuì interrumper ils tests cun ses vaccin perquai ch'in pazient era vegnì malsaun. Entant è il cas però sclerì e la perscrutaziun vi dal vaccin cuntinuescha.