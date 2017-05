Dumonda da lingua sparta parlamentaris grischuns

La dumonda tge linguatg ester ch'ils uffants duain emprender l’emprim en scola è puspè actuala sco daditg betg pli. Era tar ils parlamentaris grischuns.

La Svizra saja ina naziun quadrilingua, di la cussegliera naziunala socialdemocrata Silva Semadeni. Per viver ensemen saja perquai impurtant e necessari d'enconuscher almain in zic la cultura ed il linguatg da noss cumpatriots en tschellas regiuns linguisticas. Mo il davos temp sentia ella ina tendenza da metter ses agens interess en il center. Quai fetschia propi quitads ad ella. Cun quai manchia l’idea da la solidaritad, di Semadeni.

Englais è pli «cool»

Ils temps sa midian, manegia perencunter Magdalena Martullo da la PPS. Quai haja era influenza sin il diever dals linguatgs. Pli baud hajan ins dà dapli paisa a las linguas naziunalas. Ussa sa dumondian ins sch’ils pitschens ston propi gia savair tut quels linguatgs. Oz dovrian ins pli pauc ils linguatgs naziunals. Pli e pli penetreschia l’englais noss mintgadi. Saja quai tar la musica, ils films u era en l'internet. «Ils uffants creschan si automaticamain cun l'englais e chattan quai «cool». Englais è modern e pli simpel d'emprender che franzos u talian.» Ella saja perquai da l'opiniun che mintga chantun duai sez decider nua ch'el veglia metter las prioritads.

Englais n'è betg tut

Quai vesa il cristiandemocrat Martin Candinas in zic auter. Cler saja l’englais impurtant, quai en emprima lingia en l’economia internaziunala. En la lavur quotidiana ed en il contact cun ils concarstgauns gioghian ils linguatgs naziunals dentant anc adina ina rolla pli impurtanta. Quai haja el era vis tar sia lavur a Cuira en ina segirada. Il talian era bler pli impurtant che l’englais. I na saja betg adina uschia che l’englais saja en tut las professiuns il pli impurtant. Marginalisar ils linguatgs naziunals perquai ch'ins haja l'impressiun che l’englais saja il sulet futur mettia era en privel la coesiun, la convivenza fritgaivla en Svizra.

Reducir squitsch da prestaziun

Sumegliant vesa quai Duri Campell da la PBD. Savair linguatgs saja ina schanza, in grond avantatg. El sappia quatter fin tschintg linguatgs, mo nagin fitg bain. El haja dentant l'impressiun da profitar fitg da quels linguatgs en sia vita e lavur. El saja perquai da l'opiniun ch'ins stoppia reducir il squitsch da prestaziun tar ils linguatgs. Sco uffant e giuvenil emprendian ins pli tgunsch linguatgs che pli tard. Tenor el vali da nizzegiar quai e betg da far or da la dumonda dals linguatgs en scola ina dumonda per vita e mort.

