120 milliuns dapli per las medias en Svizra

Las medias en Svizra duain vegnir sustegnidas cun 120 milliuns francs dapli durant ils proxims 7 onns. Il Cussegl naziunal ha rumì in’ultima differenza cun il Cussegl dals chantuns.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Sessiun da stad Promoziun da medias quasi sut tetg 10.06.2021 Cun video

Profitar dal sustegn duajan dasper las medias stampadas per l’emprima giada er las medias online. Plinavant dettia er dapli daners per las agenturas da novitads e per la scolaziun da medias. Las novas mesiras da sustegn entran en vigur il pli baud il 2023.

Spediziun matutina e spediziun da dumengia

Ulteriurs 40 milliuns duai dar per la promoziun da medias indirecta en la spediziun matutina e spediziun da dumengia da las medias stampadas. Ultra da quai vegnan las contribuziuns a la reducziun a las taxas da distribuziun da la posta per gasettas abunadas augmentads da 30 sin 50 milliuns francs. Dad omaduas mesiras profiteschan oravant tut chasas edituras pli grondas.

Promoziun medias online

Per l’emprima giada vegnan er las medias online promovidas. Per las medias online stattan annualmain 30 milliuns francs a disposiziun. Ellas duain vegnir indemnisadas cun maximal 60% da lur svieuta.