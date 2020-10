Il lockdown pervi dal coronavirus ha dà schlantsch al homeoffice. Uss ha l'Uffizi federal da statistica publitgà las cifras latiers: Da l'avrigl fin il zercladur ha bunamain mintga segund emploià u emploiada almain per part lavurà davent da chasa. Per cumparegliar: Durant il medem temp da l'onn avant han be 29,2% dals emploiads fatg homeoffice. Quai resulta da las cifras da l'enquista svizra davart la populaziun activa SAKE.

Quasi entirs secturs en il homeoffice

Fitg derasà è il lavurar davent da chasa stà durant il lockdown tar impiegads dals secturs infurmaziun e communicaziun, educaziun e scolaziun sco er tar ils impiegads dad instituts da credit ed assicuranzas. La cumpart dals impiegads ch'han là lavurà davent da chasa munta a 77 fin 87%. Per exempel han blers magisters e magistras lavurà davent da chasa, perquai che las scolas eran serradas.

Betg surstar fa, ch'impiegads dals secturs da sanadad e socialesser, da la branscha da construcziun sco er da l'agricultura e da selvicultura han strusch fatg homeoffice.

Damain temp da lavur

Il lockdown ha ultra da quai gì influenza sin il temp da lavur prestà. En media han las persunas activas en Svizra lavurà durant il segund quartal 28,4 uras per emna. Quai èn 9,5% damain che durant il medem temp da l'onn avant. I sa tracta qua da la pli gronda reducziun dal temp da lavur, dapi il 2010, cura ch'ins ha cumenzà a publitgar datas da quartal.