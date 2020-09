Durant il temp da homeoffice la primavaira èn las attatgas da hackers sin firmas en Svizra s’augmentadas marcantamain. Tenor il sviluppader da sistems da protecziun dad IT Eset haja dà il zercladur mintga di 220'000 attatgas. Quai è set giadas dapli ch’anc il schaner cun 30'000 attatgas per di. Ils hackers emprovian tant da chargiar giu datas e sco er d’installar programs nuschaivels tar firmas.

La firma cun sedia a Bratislava en Slovachia ha dumbrà las attatgas da hackers per la Svizra, la Germania e l’Austria. Las pli bleras haja dà en Germania, quai cun fin a trais milliuns attatgas per di.

Privel vegn sutvalità

Tenor Eset n'èn bleras firmas betg conscient quant privlus che l'access da chasa sto esser segirà fitg bain. Bleras firmas (37%) han inditgà che lur collavuraturs dovran per il login tar il server be in pled clav. Be la mesadad han inditgà che lur collavuraturs han access cun ina colliaziun segira da VPN e be 35% nizzegian ina autentificaziun cun dus facturs.

Ord l'archiv

Tgi che vul propi proteger sias datas persunalas, quel duess evitar da duvrar WLANs u hotspots averts.