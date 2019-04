Dus da tschintg dals giuvenils tranter 12 e 19 onns en Svizra èn exposts a Fake News. Els fidan a las medias classicas, s'infurmeschan dentant per gronda part en las medias socialas. Quest consum da medias confruntescha ils giuvenils cun manipulaziun ed infurmaziun fallada. Quai resulta dal rapport Jamesfocus da la Scol'auta da Turitg per scienzas applitgadas e da Swisscom.

En tut inditgeschan 40% dals giuvenils dumandads, ch'els sajan almain ina giada vegnids en contact cun ina novitad, che saja pli tard vegnida cumprovada sco fallada. Ils auturs dal studi vegnan a la conclusiun, ch'i dovria stentas da geniturs e da la scola per che giuvenils possian distinguer novitads seriusas da fake news.

Pauc interess per politica

Dus terzs dals giuvenils s'interesseschan per schabetgs actuals en il mund. Il pli grond interess han ils giuvenils da musica suandà da eveniments actuals, sport u stars. Percunter s'interessescha be pauc dapli ch'in terz dals giuvenils per politica internaziunala e per politica svizra mo in 5avel dad els.

