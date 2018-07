Tar in accident cun in vehichel da l'armada a Linden en il chantun Berna èn duas persunas vegnidas blessadas grevamain. Plirs ulteriurs sajan vegnids blessads main grev. Quai ha communitgà il Departament federal da defensiun VBS via Twitter.

Per motivs anc betg enconuschents saja in camiun cun 19 persunas a bord vegnì giu da la via e cupitgà. Plirs schuldads èn vegnids blessads, dus grevamain. In dad els è vegnì blessà grevamain vid il chau e l'auter vid il dies.

La truppa era sin via da Jassbach a Thun per in exercizi da sajettar. L'accident vegn examinà. La via resta probabel serrada enfin mezdi.

RR novitads 11:00