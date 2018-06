La vendita per antibiotica che cuntegnan cumbinaziuns er duvradas en la medischina umana, è sa reducida per 20%. La reducziun cuntinuada saja tenor l'Uffizi federal da segirezza alimentara e fatgs veterinars USAV in segn per la sensibilisaziun tar possessurs d'animals ed ils veterinaris e la voluntad da duvrar pli pauc antibiotica. Quai scriva l'uffizi en sia communicaziun.

La reducziun saja dentant er da motivar cun il scumond da pudair dar giu tscherts antibioticas sin reserva sco era sin mesiras per la sanadad per ils animals. Fitg legraivel saja plinavant ch'i saja vegnì vendì pli paucs antibiotics da las classas criticas.

Sche antibiotica vegn duvrà fauss u memia bler poi dar adina dapli bacterias resistentas. Las consequenzas fissan dramaticas e pertutgassan uman ed animal, dentant er l'agricultura e l'ambient avertescha l'uffizi.

Scumond da prevenziun cun antibiotica

Antibiotica èn era in tema politic. L'iniziativa per aua da baiver pretenda che manaschis purils survegnan be lura subvenziuns, sch'els desistan da pesticids ed era da dar antibiotica a moda preventiva.

Il iniziants fan valair che la revisiun da la lescha per medicaments d'animals dal 2016 scumonda be da vender antibiotica sin reserva, dentant betg da dar ils medicaments preventiv als animals.

