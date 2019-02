Perquai che l'armada n'ha betg retratg la pistola da servetsch ad in um che valeva sco privlus, ha ella agì cuntrari a las leschas. Quai ha il Tribunal federal administrativ decidì en il cas d'in plant per responsabladad dal stadi.

L'armada ha agì cunter tut dretg, perquai ch'ella n'ha betg retratg la pistola da servetsch ad in um ch'era inabel per il servetsch.

In um ch'era vegnì declerà inabel per il servetsch militar pervi d'in disturbi da persunalitad, ha sajettà il matg 2011 a Schafhausen en l'Emmental in policist e blessà in segund vi dal bratsch. Sajettà ha l'um cun la pistola ch'el aveva da l'armada. En consequenza è el vegnì condemnà a 20 onns praschun pervi dad assassinat ed emprova d'assassinat.

Il mument da l'assassinat n'avess l'um però gnanc pli dastgà esser en il possess da la pistola. El era vegnì declerà inabel per il servetsch pervi d'ina malsogna psichica. Gia dapi il schaner 2008 na fascheva el betg pli part da l'armada.

Segiradas han fatg plant

Duas segiradas socialas che han pajà dapi la mort dal policist rentas a la dunna da quel e ses dus uffants, han fatg plant tar il Departament federal da finanzas. Las segiradas vulan ch'il departament stoppia restituir ad ellas ils daners ch'els han gia pajà ed avessan anc da pajar.

Argumentà quest pass han las segiradas cun la negligientscha da l'armada. Ellas crititgeschan che l'armada n'haja sur onns fatg nagins sforzs da retrair la pistola da servetsch da l'um, er sche l'armada era l'unica instanza che saveva dal disturbi da persunalitad da l'um.

Nagina controlla tar l'armada

Il Tribunal federal administrativ ha decidì en ina sentenzia publitgada la gievgia, che l'armada haja agì cunter tut dretg. Ella haja tralaschà sias obligaziuns d'agir. Uschia na saja la chanzlia militara responsabla per retrair material da militar betg vegnida infurmada davart l'urgenza dal cas. Ed er la basa da logistica dal militar n'haja betg controllà, sche la pistola saja vegnida dada enavos. Cun quai haja ella violà l'obligaziun da la diligenza.

Il Tribunal federal administrativ ha renvià il cas al Departament federal da finanzas. Il departament aveva refusà la renfatscha che l'armada haja agì cunter tut dretg e n'era betg s'exprimì, sch'il sbagl da l'armada saja stà causal per la mort dal policist. Quai sto il departament uss prender suenter. Medemamain sto el decider davart l'autezza dal donn per las segiradas.

La sentenzia po anc vegnir tratga vinavant al Tribunal federal.

