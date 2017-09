È Dumeni Columberg sa schluità en Chasa federala?

L’anteriur cusseglier naziunal grischun è adina puspè stà da vesair en la televisiun durant l’elecziun d'Ignazio Cassis sco nov cusseglier federal, la mesemna passada. Intervistas n’ha Dumeni Columberg dà naginas, uschia ch’i resta la dumonda tge ha el propi fatg en la sala dals pass pers.

Simplamain sa schluità en Chasa federala a Berna per laschar reviver ils temps da pli baud e dar ina curta baterlada cun il nov elegì cusseglier federal, n'haja el francamain betg fatg, punctuescha Dumeni Columberg ch'è stà durant 20 onns (1979 fin 1999) parlamentari en il Cussegl naziunal.

Betg dapertut access

«Mintga anteriur parlamentari po dumandar per in badge sch’el vul», di Columberg. «E cun quel ha el liber access en il parlament federal fin a la sala dal pass pers – la Wandelhalle.» En la sala dal Cussegl naziunal - là nua ch’el ha cundecidì ils onns 1980 e 90 tgi che duai vegnir il proxim cusseglier federal – n'ha el dentant gì nagin access.

Puspè vesair ina elecziun da datiers

Ch'el ha fatg diever da quella purschida da l'Uniun dals anteriurs commembers da l'Assamblea federal la mesemna, ha dentant betg mo da far ch'el ha gì il di avant a Berna ina sesida da suprastanza da gest quella uniun. Mabain haja el per l’ina vulì vesair puspè ina giada da datiers co uschia ina elecziuns d’in cusseglier funcziunescha e per l’autra haja el era vulì tgirar uschia ils vegls contacts.

Engrazià per ils pleds en rumantsch

Pudì discurrer ha l’anteriur cusseglier naziunal Dumeni Columberg betg mo cun differents parlamentaris, mabain era cun il nov elegì cusseglier federal, Ignazio Cassis. «Jau hai gratulà ad el ed engrazià per quels pleds per rumantsch ch’el ha detg», tradescha Columberg. E ch’el sa legria sch’ins possia era vinavant mantegnair il contact.

