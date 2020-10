10% dals manaschis tschertgan anc emprendists per quest onn

Cun l'entschatta da l'atun tschertgan anc adina bun 10% dals manaschis en Svizra emprendists ed emprendistas. Quai mussa ina retschertga dal LehrstellenPuls da la ETH ensemen cun la plattafurma d'emprendissadis Yousty ch'è vegnida publitgada la gievgia. Surtut firmas da la Svizra latina sajan pertutgadas. Quellas hajan numnadamain cumenzà per part pir la primavaira a tschertgar emprendists.

Situaziun difficila per principiants en il mund da lavur

Difficil sa preschenta actualmain la situaziun da quels che han gist serrà giu l'emprendissadi. Els han fadia da chattar ina plazza, perquai ch'els stattan – pervi da la situaziun actuala sin il martgà da lavur – en concurrenza cun blers collavuraturs cun experientscha che ston er tschertgar ina nova occupaziun.

41% dals manaschis dumandads han ultimamain tschentà en impiegads, ch'han la stad serrà giu l'emprendissadi. 94% da quels impiegads han tenor la retschertgà pudì restar en lur manaschi d'emprendissadi. 62% dad els han survegnì in contract nunlimità e 38% èn vegnids engaschads per in temp limità.

Per la retschertga èn vegnids dumandads passa 2'764 manaschis d'emprendissadi. Quels manaschis represchentan 25'527 emprendists ed emprendistas.