173 milliuns francs gudogn per Galenica

Grazia ad in effect extraordinari da 43 milliuns francs ha Galenica nudà l'onn passà in ferm augment dal gudogn. Il gudogn net è creschì per 38% sin 173 milliuns francs. Quai ha communitgà il concern d'apotecas e sanadad.

Dividenda resta

Galenica vul pajar quest onn ina dividenda da 1,8 francs per aczia. Quai è tant sco l'onn passà. Las cifras preschentadas da Galenica èn tenor las spetgas dals analists.

Prognosas per 2021

Per quest onn quinta il concern cun in creschament da 1 fin 3%. Ils emprims mais pudess Covid-19 avair in effect negativ. Davent il segund quartal quinta Galenica cun ina normalisaziun.

Ord l'archiv