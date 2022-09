Il survegliader dals pretschs, Stefan Meierhans ha fatg propostas co ch'ins pudess reducir il pretsch da forza electrica. El propona duas mesiras:

Co po la Svizra reducir ils pretschs per la forza electrica?

Il cussegl federal pudess adattar las tariffas per utilisar la rait electrica ed influenzar las contribuziuns a la communitad. Questas duas mesiras pudessan reducir ils pretsch da forza electrica per fin a 10%. El haja recumandà al cussegl federal d'adattar las tariffas per utilisar la rait electrica – uschia pudessan ins spargnar radund 350 milliuns francs. Quai ha ditg Meierhans envers la gasetta da la Svizra franzosa «Le Matin Dimanche».

Il cussegl federal pudess midar las cundiziuns da basa uschia che las tariffas stoppian sa reducir. Il survegliader dals pretschs ha ultra da quai accentuà ch'el cusseglia a las autoritads politicas da desister da taxas da concessiun. 50% dal pretsch da forza electrica per il provediment da basa èn custs per la rait, 30% èn l'energia e 20% èn taxas.