WWF e PWC vulan in sectur da finanzas pli verd e persistent

L’industria da finanzas svizra duai sa midar per cuntanscher las finamiras da clima 2050. Perquai han l’organisaziun per l’ambient WWF e l’interpresa da cussegliaziun PriceWaterhouseCoopers (PWC) preparà in plan da sis puncts.

Investiziuns che vegnan administradas a moda persistenta n’hajan betg mo en Svizra success, di in studi da WWF e PWC. Dentant il problem cardinal restia betg schlià. Ils moviments da finanzas hajan vinavant cleras consequenzas negativas per l’ambient.

Dapli transparenza saja ina via

Tranter auter pretendan WWF e PWC da far pli transparent ils ristgs finanzials dals moviments da finanzas – per il clima e per la diversitad da las spezias. E las bancas ed ils administraturs da facultads duain transfurmar lur portfolios d’investiziuns e da credits – en direcziun d’emissiuns netto null e d’ina reconvalescenza cumplaina da la diversitad da spezias.