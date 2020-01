Entant ch'il dumber da concurs è sa reducì marcantamain en il Grischun, hai dà en l'entira Svizra in minus da 3%. En tut sajan 6'634 firmas idas concurs l'onn passà. Quai scriva il servetsch d'infurmaziun economica Bisnode.

Ils pli blers concurs haja dà en l’industria da lain e da mobiglias, la construcziun, l'hotellaria ed il mastergn. Questas branschas sajan responsablas per 36% da tut las insolvenzas.

I sa tracta da l'emprima giada dapi quatter onns, ch'il dumber da concurs è sa reducì

Dapli fundaziuns

En il Grischun èn 961 firmas vegnidas fundadas l'onn passà. Cumpareglià cun il 2018 è quai in augment da 7%. En l'entira Svizra èn 44'612 firmas novas vegnidas fundadas. In plus da 3%.

